وزارة الصحة تصدر بيانا حول «فيديو الرقص في أحد المستشفيات»
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عن رفض وزارة الصحة القاطع للفيديو المتداول عن رقص موظفات في أحد المستشفيات إحتفالاً باليوم الوطني للمملكة .
وأكد المتحدث باسم الوزارة في بيان له اليوم الخميس ، أنه تم التحقيق مع الموظفتين اللتين رقصتا بالمستشفى وأنه تم إتخاذ الإجراءات النظامية تجاههما .
وقال : إشارة إلى الفيديو المتداول عن ” الرقص في أحد المستشفيات ” نوضح للجميع أن وزارة الصحة لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين وتم التحقيق معهما وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .
وكان الفيديو قد أثار غضب الكثيرين على صفحات التواصل الإجتماعي ، بعدما ظهرت الموظفتين ترقصان أثناء الإحتفال بالمستشفى .
إقرأ أيضاً :
مقطع فيديو لموظفات بالصحة يحتفلن باليوم الوطني يثير ردود فعل متباينة
qlq[ عدد التعليقات: 5795 ] نشر منذ 28 دقيقة
…
2010 2011
حصل نفس الشي في الولادة والاطفال في الشرقية
سعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 دقيقة
اعملو لهم مراقص وتكون مرخصة بدل الرقص في الاماكن غير المخصصة للرقص.