وزارة الصحة تصدر بيانا حول «فيديو الرقص في أحد المستشفيات»

حمود العنزي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عن رفض وزارة الصحة القاطع للفيديو المتداول عن رقص موظفات في أحد المستشفيات إحتفالاً باليوم الوطني للمملكة .

وأكد المتحدث باسم الوزارة في بيان له اليوم الخميس ، أنه تم التحقيق مع الموظفتين اللتين رقصتا بالمستشفى وأنه تم إتخاذ الإجراءات النظامية تجاههما .

وقال : إشارة إلى الفيديو المتداول عن ” الرقص في أحد المستشفيات ” نوضح للجميع أن وزارة الصحة لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين وتم التحقيق معهما وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .

وكان الفيديو قد أثار غضب الكثيرين على صفحات التواصل الإجتماعي ، بعدما ظهرت الموظفتين ترقصان أثناء الإحتفال بالمستشفى .

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