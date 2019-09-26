بالصور.. « مدني جدة » يفك احتجاز 3 أشخاص انهار عليهم سقف مبنى

نايف السالم(صدى):

استطاع رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة صباح اليوم الخميس، من إنقاذ ثلاثة يمنيين احتُجزوا تحت أنقاض مبنى بحي العمارية بمنطقة البلد.

وتفصيلا، ورد بلاغًا لمركز العمليات الموحّد عن انهيار سقف داخل بناية بحي العمارية، كما يفيد بوجود محتجزين تحت الأنقاض لم يتمكنوا من الخروج إلى مناطق آمنة.

واتضح أن المبنى مكون من دورين سكني تجاري حيث شُيِّدَ الدور الأول بالخرسانة المسلحة، بينما الدور الثاني شعبي الإنشاء.

وشاهدت فرق الانقاذ انهيار سقف إحدى الغرف على قاطنيها، واحتجز تحت الأنقاض ثلاثة رجال من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين ٥٥ إلى ٧٥ عامًا.

وعلي الفور، تمكنت الفِرَق من رفع الأنقاض وإخراج ثلاثة أشخاص، كما أسفر الحادث عن إصابة أحدهم برضوض.