منع دخول كبار مسؤولي إيران وأفراد أسرهم للولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأربعاء، قرارًا بتعليق دخول كبار المسؤولين في حكومة إيران إلى الولايات المتحدة وأفراد أسرهم سواء كانو مهاجرين أو غير مهاجرين.

وعن ذلك، أصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه: ” قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين بارزين بحكومة إيران للولايات المتحدة وأقاربهم المباشرين ” .

حيث وجه البيت الأبيض اتهامًا إلى إيران برعاية الإرهاب واحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي وتهديد جيرانها، وشن هجمات إلكترونية مدمرة وتهديد خطوط الملاحة الدولية.