جريمة بشعة.. 3 ذئاب بشرية يهتكون عرض طفلة 

تونس(صدى):

هتك ثلاثة ذئاب بشرية عرض طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام في تونس، حيث قاموا باستدراج الفتاة عندما كانت تلعب قرب منطقة إقامة عائلتها، ثم تناوبوا على اغتصابها قبل أن يفكروا في قتلها في محاولة لطمس الجريمة.

وتفصيلا، قام الوحوش الثلاثة بإلقاء الطفلة من أعلى جدار طوله 6 أمتار مما تسبب لها في جراح خطيرة، حيث تبين أن الطفلة في وضعية صحية ونفسية صعبة.

وتواصلت التحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي الجريمة، كما طالب ناشطون بضرورة وضع آليات فعالة وعاجلة للحدّ من انتشار العنف ضد الأطفال، في حين أصرّ كثيرون على “ضرورة تطبيق حكم الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد الأطفال خصوصًا”.