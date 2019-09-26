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إنفينيتي تدخل تعديلات جبارة على Q50 وتعلن عن الأسعار

إنفينيتي تدخل تعديلات جبارة على Q50 وتعلن عن الأسعار
أميرة خالد(صدى):

قررت إنفينتي إجراء بعض التعديلات على سيارتها Q50 والتي كشفت عنها في 2014 ، وذلك نتيجة لعدم الإقبال عليها بالشكل المطلوب .

وقامت إنفينتي بإيقاف محرك التوربو ذو الأربع اسطوانات وسعة 2.0 لتر ، واستبداله بمحرك V6 سعة 2.0 لتر مزدوج التيربو المتصل بناقل أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات .

وسيبدأ سعر السيارة بعد التعديل من 36 .400 دولار أي ما يعادل ” 136.500 ريال ” ، بينما سيبدأ سعر طراز Sport من181 ألف ريال .

ومن المقرر أن يحصل الطراز الأقوى 3.0t Sport على قوة 400 حصان ، حيث سيزود بمحرك سعة 3.0 لتر مزدوج التيربو بجانب مزايا أخرى .

الجدير بالذكر أن السيارة تتميز بأنظمة مساعدة السائق على التوجيه التكيفي المباشر ، والتحكم الذاتي في السرعة ، ومساعد التحكم عن بعد ، والتحذير من التصادم في النقاط العمياءوالتحذير من مغادرة المسار ، وغيرها من التقنيات الهائلة .

 

 

 


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