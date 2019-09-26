تويوتا سوبرا 2020 تخطف أنظار عشاق السيارات في المملكة بأسعارها الخرافية 

الرياض(صدى):

أطلقت عبداللطيف جميل سيارة تويوتا GR سوبرا 2020 الجديدة في المملكة، مما أسعد هواة ومحبي السيارات الرياضية في جميع أنحاء الدولة.

وتميزت تويوتا سوبرا الجديدة بتصميمها ذي المحرك الأمامي ونظام الدفع الخلفي ما يجعلها متميزة عن غيرها من السيارات الرياضية المنافسة، حيث تستمد قوتها من محرك بست أسطوانات مستقيمة مزود بشاحن تيربو، وبسعة 3.0 لتر يولد قوة 335 حصان وعزم دوران قدره 500 حصان، وتسير على جنوط ألمنيوم خفيفة الوزن قياس 19 بوصة.

وحول مواصفات GR سوبرا، فهي تستفيد من تجربة القسم المتخصص برياضة سباقات السيارات “جازو للسباقات” Gazoo Racing في الشركة اليابانية، والذي شارك في سباقات نوربورغرينغ منذ عام 2007، ومنذ ذلك الحين، تم توجيه كافة الخبرات والمعرفة التي تم اكتسابها على مدار الأعوام وتسخيرها لإنتاج سيارة GR سوبرا 2020 الجديدة.

وتتسارع GR سوبرا الجديدة من 0 إلى 100 كم/س في غضون 4.3 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س، ومع ناقل الحركة الذي يتألف من ثماني سرعات والنقلات الفورية من معايرة رياضية، يمكن للسائق تبديل السرعة مع ناقل الحركة المثبت على المقود أثناء القيادة المفعمة بالحماس والإثارة، أو ترك المهمة للسيارة للقيام بنقل الحركة تلقائياً عند القيادة العادية.

وحول أسعار صالات عبداللطيف جميل التقريبية بدون ضريبة:الفئة GR: ١٩٠,٥٠٠ ريالالفئة GR+: ٢٠٠,٥٠٠ ريال.