فيسبوك تزيح الستار عن شبكة « هورايزون » الاجتماعية

وكالات(صدى):

أزاحت شركة ” فيسبوك ” أمس الأربعاء، الستار عن ” فيسبوك هورايزون Facebook Horizon ” ، وهي شبكة اجتماعية جديدة قائمة على الواقع الافتراضي.

وعن ذلكر قالت ” فيسبوك ” في بيانها: ” فيسبوك هورايزون موجّهة لمستخدمي منصتيْ أوكولوس كوست Oculus Quest، وأوكولوس ريفت Oculus Rift، ومن المقرر إطلاقها في عام 2020 ” .

كما أبانت الشركة أن ” هورايزون ” هو الخطوة الأولى نحو عالم آخذ في التوسع من التواصل والاستكشاف؛ حيث يصبح أي شيء ممكنًا.

وفيما يتعلق بإمكانياتها، فتمتاز شبكة الواقع الافتراضي الاجتماعية ” فيسبوك هورايزون ” ، بأنها توفر للمستخدمين إمكانية استكشاف أماكن جديدة وممارسة الألعاب وبناء المجتمعات وحتى الدخول في تجارب جديدة خاصة بهم.

وسيكون على المستخدمين في بداية العالم الافتراضي تصميم الشخصية الافتراضية التي تناسبهم من مجموعة من خيارات الشكل والجسم.

ثم استخدام البوابات الشبيهة بالسحر -والمسماة ” تيليبودز Telepods ” سوف تنقل الناس من المساحات العامة إلى عوالم جديدة ملؤها المغامرة والاستكشاف.