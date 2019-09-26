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سبب تجنب أردوغان الجلوس مع «ترامب» خلال وجود «السيسي»

سبب تجنب أردوغان الجلوس مع «ترامب» خلال وجود «السيسي»
واشنطن(صدى):

شهدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي ضمت قادة العالم ، موقف متكرر من جانب الرئيس التركي أردوغان تجاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

حيث تراجع ” أردوغان ” عن دخول الصالة فور رؤيته الرئيس المصري جالساً بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

ولم يكن هذا الموقف الأول فقد تراجع ” أردوغان ” عن دخول الصالة فور رؤيته ” السيسي ” العام الماضي ، في مشهد يؤكد عمق العداوة والحقد و التربص بالدولة المصرية من جانبه .

كما لم يكن الأمر مستغرب على القيادة المصرية التي سبقت المشهد بالتأكيد على خطورة جماعات الإسلام السياسي على منطقة الشرق الأوسط كلها خلال كلمته بالجمعية العامة للأم المتحدة ، ولا سيما وأن تركيا الحاضنة الأولى لجماعة الإخوان الإرهابية .

وكان ” أردوغان ” و ” السيسي ” قد ألقى كل منها أمس، كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بجانب قادة العالم.

و ضمت الطاولة : أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس بولونيا أندريه دودا.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 28991 ] نشر منذ 22 دقيقة

السيسي باقي والتركي مولي قريبا

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