سبب تجنب أردوغان الجلوس مع «ترامب» خلال وجود «السيسي»
شهدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي ضمت قادة العالم ، موقف متكرر من جانب الرئيس التركي أردوغان تجاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .
حيث تراجع ” أردوغان ” عن دخول الصالة فور رؤيته الرئيس المصري جالساً بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
ولم يكن هذا الموقف الأول فقد تراجع ” أردوغان ” عن دخول الصالة فور رؤيته ” السيسي ” العام الماضي ، في مشهد يؤكد عمق العداوة والحقد و التربص بالدولة المصرية من جانبه .
كما لم يكن الأمر مستغرب على القيادة المصرية التي سبقت المشهد بالتأكيد على خطورة جماعات الإسلام السياسي على منطقة الشرق الأوسط كلها خلال كلمته بالجمعية العامة للأم المتحدة ، ولا سيما وأن تركيا الحاضنة الأولى لجماعة الإخوان الإرهابية .
وكان ” أردوغان ” و ” السيسي ” قد ألقى كل منها أمس، كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بجانب قادة العالم.
و ضمت الطاولة : أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس بولونيا أندريه دودا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28991 ] نشر منذ 22 دقيقة
السيسي باقي والتركي مولي قريبا