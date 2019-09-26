«أوبك»: تحركات المملكة السريعة كان هاما للحد من تقلبات أسعار النفط

فيينا(صدى):

كشف محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ” أوبك ” ، أن التحركات السريعة التي اتخذتها المملكة لاستئناف الإنتاج كانت شديدة الأهمية؛ للحد من تقلبات أسعار النفط.

حيث أبلغ ” باركيندو ” مؤتمرا للطاقة في كازاخستان، أنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء أوبك وبقية مصدري النفط؛ نظرا لأن السعودية استعادت غالبية الإمدادات كما أنهم تجاوزوا الحادث.

كما أبان أن المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط، وستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة.