العامة للحبوب تطرح المناقصة الخامسة لاستيراد مليون طن شعير

الرياض(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرحها المناقصة الخامسة لهذا العام (2019م) لاستيراد كمية (1,020,000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (ديسمبر2019- يناير2020).

وصرح محافظ المؤسسة العامة للحبوب أحمد بن عبد العزيز الفارس ان الكمية المطروحة موزعة على عدد (17) باخرة، بواقع (14) بواخر لموانئ المملكة على البحر الاحمر، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي، وأفاد أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.