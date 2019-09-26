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الاستحمام صباحا أم مساء.. دراسة تكشف أيهما أفضل

الاستحمام صباحا أم مساء.. دراسة تكشف أيهما أفضل
ستوكهولم(صدى):

أكدت دراسة حديثة لشركة سويدية متخصصة في العناية بالتجميل أن توقيت الإستحمام له تأثير مباشر على صحة وجمال البشرة .

وقالت الدراسة التي تمت في بريطانيا حيث يفضل 61 % من البريطانيين الإستحمام صباحاً وليس مساءً ، أن الإستحمام مساءً هو أفضل الأوقات وأكثر فائدة للجسم حيث يزيل كل الملوثات والأوساخ .

كما يزيل الماكياج والزيوت ، مؤكدين أن هذة الخطوة تحمي البشرة من الندبات والبقع ، وإذا لم تتوفر الرغبة في الإستحمام مساءً فعلى الأقل يجب تنظيف بشرة الوجه واليدين قبل الخلود للنوم .

وخلصت الدراسة إلى أن الإستحمام صباحاً قد يزيد الشعور بالإنتعاش ، إلا أنه لا يفيد البشرة كما هو مطلوب .


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