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للحامل.. طريقة وحيدة لحمايتك من «تسمم الحمل»

للحامل.. طريقة وحيدة لحمايتك من «تسمم الحمل»
كانبرا(صدى):

يعتبر تسمم الحمل من أصعب المخاطر التي تهدد المرأة الحامل وجنينها ، وهي حالة يرتفع فيها ضغط الدم لدى الأم مع زيادة نسبة البروتين في البول وتورم الجسم .

وأكد دراسة استرالية أن التغذية السليمة تلعب دور هام في الوقاية من الإصابة بتسمم الحمل ، وذلك من خلال تناول الأغذية المليئة بالألياف مع تناول الأطعمة التي تعزز بكتيريا المعدة النافعة كالزبادي والخرشوف .

وقالت الدراسة أن الحامل تحتاج ما بين 25 و30 جم من الألياف يومياً ، وهي توجد بالخضراوات والفاكهه والمكسرات والبقول ، للوقاية من تسمم الحمل وللمحافظ على الصحة العامة للأم وجنينها .


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