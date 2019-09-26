للحامل.. طريقة وحيدة لحمايتك من «تسمم الحمل»

كانبرا(صدى):

يعتبر تسمم الحمل من أصعب المخاطر التي تهدد المرأة الحامل وجنينها ، وهي حالة يرتفع فيها ضغط الدم لدى الأم مع زيادة نسبة البروتين في البول وتورم الجسم .

وأكد دراسة استرالية أن التغذية السليمة تلعب دور هام في الوقاية من الإصابة بتسمم الحمل ، وذلك من خلال تناول الأغذية المليئة بالألياف مع تناول الأطعمة التي تعزز بكتيريا المعدة النافعة كالزبادي والخرشوف .

وقالت الدراسة أن الحامل تحتاج ما بين 25 و30 جم من الألياف يومياً ، وهي توجد بالخضراوات والفاكهه والمكسرات والبقول ، للوقاية من تسمم الحمل وللمحافظ على الصحة العامة للأم وجنينها .