بايدن: ترامب لم يعرض الأمن القومي للخطر

واشنطن(صدى):

أوضح نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب لم يعرض الأمن القومي للخطر ، وإنما شن “هجومًا مباشرًا على استقلال” وزارة العدل.

ولفت بايدن، بتصريحه، الأربعاء، ردا على البيت الأبيض الذي نشر مذكرة تتضمن محادثة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الوثيقة أن ترامب طلب من زيلينسكي “تقديم خدمة لنا” من خلال التحقيق مع بايدن وابنه هانتر.

ونصح ترامب زيلينسكي بالتحدث إلى المدعي العام ويليام بار بشأن هذه المسألة،مبينا أن ترامب “وضع السياسة الشخصية” فوق مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال التماس مساعدة زعيم أجنبي في الإضرار بأحد المنافسين السياسيين للرئيس.