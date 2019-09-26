دراسة: مشاكل الخصوبة لدى الرجال تمهد لمرض خطير

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة عن تزايد إحتمال إصابة الرجال الأقل خصوبة بمرض سرطان البروستاتا مقارنةً بنظرائهم الذين لا يعاني أي مشاكل في لإنجاب .

وتمت الدراسة التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية على مليون و181 ألف و490 أب خلال عشر سنوات من 1994 وحتى 2004 .

واعتمدت الدراسة على تصنيف هؤلاء الآباء ما بين أولئك الذين أنجبوا بعد التلقيح الصناعي نتيجة مشاكل لديهم بالخصوبة وكان عددهم 20 ألف و618 بنسبة 1.7 % وبنين الباقين الذين أنجبوا بشكل طبيعي .

وأكدت الدراسة أن الرجال الذين احتاجوا إلى تقنية الإخصاب الصناعي زاد خطر إصابتهم بنسة 33 % .