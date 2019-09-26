أمانة عسير تستعد لمنح 1020 مواطن الأحد القادم

محمد بن طحيطح(صدى):

تتأهب امانة منطقة عسير للبدء بسحب القرعة العلنية للمنح المشاركين ضمن القوات السعودية بدولتي سوريا والاردن بعدد 207 مشارك و المنح الصريحة لعدد 733 مواطن إضافة الى تكملات المساحة 25٪ لعدد 63 مواطن و ذلك بناء على ما صدر من توجيهات من المقام السامي و بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و من صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال امير منطقة عسير .

و أوضح الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة تعتزم البدء في إجراءات القرعة العلنية لمنح حوالي 1020 مواطنا من المشاركين ضمن القوات السعودية في سوريا والأردن والمصابين والشهداء وأصحاب المنح الصريحة و التكملات والتبديل ، و ذلك لمن صدرت لهم أوامر ملكية تقتضي بمنحهم اراضي من الشهداء والمصابين واصحاب المنح الصريحة وذلك بالقرعة بدءا من نهاية شهر محرم الجاري .

مشيرا بأنه سيتم توزيع المنح بنظام القرعة العلنية والتي ستجري بمقر الساحة الشعبية على الحزام الدائري جنوب جوزات منطقة عسير من الساعة التاسعة صباحا وحسب المواعيد التالية:

1ـ المجموعة الأولى يوم الاحد الموافق 30/1/1441هـ لأفراد القوات السعودية المشاركين في سوريا والأردن الذين استكملوا ملفاتهم بعد صدور أمر ولي الامر باستثنائهم من شرط سبق المنح ولم يسبق ان نفذت لهم تلك المنحة .

2ـ المجموعة الثانية يوم الاثنين الموافق 1/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الارقام من (1906) إلى رقم (5259) .

3ـ المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق 2/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الارقام من (5260) إلى رقم (5517) .

4- المجموعة الرابعة يوم الأربعاء الموافق 3/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الارقام من (5518) إلي رقم (5884) .

5- المجموعة الخامسة يوم الخميس الموافق 4/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من ( 5885) إلى رقم (6173) بما فيهم الشهداء والمصابين المستكملة ملفاتهم مؤخراً .

6- المجموعة السادسة يوم الأحد الموافق 7/2/1441هـ لأصحاب المنح الصريحة ذوات المساحة البالغة 1600م2 فما فوق وكذلك أصحاب القطع الملغاة لأسباب تخطيطية وأصحاب التكملات .

و بين الحميدي بأن الأمانة تود التقيد في الحضور بالمواعيد المحددة أعلاه وستبدأ القرعة من الساعة التاسعة صباحا من كل يوم بمقر الساحة الشعبية المجاور للجوازات على الحزام الدائري، على أن يحضر صاحب المنحة صورة واضحة من الهوية الوطنية ، منبها الى ان من لم يحضر فستقترع له اللجنـة .