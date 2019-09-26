« السيسي » عن سد النهضة: لن نسمح بفرض الأمر الواقع

القاهرة(صدى):

صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع لأنه ليس لدى مصر مصدرًا للمياه سوى نهر النيل.

وعن ذلك قال ” السيسي ” خلال حواره مع عدد من الشخصيات المؤثرة داخل المجتمع الأمريكي: ” 95% من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأي إضرار بالمياه سيكون له تأثيرًا مدمرًا على المصريين ” .

وأكد أن مصر تتبنى سياسة تتسم بالحوار دائمًا، مضيفًا: ” بدأنا نصعد دبلوماسيًا لكي ننقل المشكلة من مستوى ثنائي وثلاثي حتى نصل إلى مجال طرح أكبر ” .