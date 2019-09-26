« السيسي » عن سد النهضة: لن نسمح بفرض الأمر الواقع
صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع لأنه ليس لدى مصر مصدرًا للمياه سوى نهر النيل.
وعن ذلك قال ” السيسي ” خلال حواره مع عدد من الشخصيات المؤثرة داخل المجتمع الأمريكي: ” 95% من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأي إضرار بالمياه سيكون له تأثيرًا مدمرًا على المصريين ” .
وأكد أن مصر تتبنى سياسة تتسم بالحوار دائمًا، مضيفًا: ” بدأنا نصعد دبلوماسيًا لكي ننقل المشكلة من مستوى ثنائي وثلاثي حتى نصل إلى مجال طرح أكبر ” .
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