معهد إعداد القادة يكشف عن موعد زيارة مورينيو إلى المملكة

نواف السالم(صدى):

قال معهد إعداد القادة إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سيكون في ضيافة المعهد بجدة يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق الأول من شهر أكتوبر.

ولفت المعهد إلى أن مورينيو سيجري لقاء خاصاً مع مدربي كرة القدم الوطنيين، ليشاركهم خبراته وتجاربه المميزة والمثيرة.

ويعتبر مورينيو واحداً من أفضل المدربين في العالم، وتولى تدريب عدة فرق أوروبية، أشهرها بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني وتشيلسي ومانشيستر يونايتد الإنجليزيين.