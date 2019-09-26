أولياء أمور يشتكون مراكز صحية بجدة بعد رفضها تطعيم أطفالهم.. و « الصحة » تعلق 

نايف السالم(صدى):

رفضت مراكز صحية في جدة تطعيم أطفال، بسبب عدم حصولهم على موعد عن طريق الموقع الإلكتروني، مما أثار غضب أولياء أمورهم.

واضطر أولياء الأمور إلى تطعيم أولادهم في مستشفيات خاصة بمبالغ وصلت إلى 1500 ريال، ما دفعهم لرفع شكوى لوزارة الصحة ضد المراكز لإصرارها على أخذ مواعيد رغم أن الموقع لا يتيح لهم ذلك.

ومن جانبها، أوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات العامة والتوعية في وزارة الصحة، أن المواطنين والمقيمين لهم الحق في حجز موعد التطعيمات الأساسية في أي مركز صحي، وفي حال عدم توفر موعد في النظام فيمكنهم الحضور والحصول على الخدمة بدون موعد.

وأبانت أنها أصدرت تعميماً بذلك وجهته لجميع مديريات الشؤون الصحية، مؤكدة حرصها على حصول الأطفال على جميع التطعيمات في وقتها المحدد، مطالبة بإبلاغها على الرقم 937 عن أي ملاحظات أو قصور في تقديم الخدمات