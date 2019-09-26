مهندسة تتعرض لمضاعفات خطيرة إثر عملية تكميم بمستشفى خاص.. وصحة الطائف ترد

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تعرضت ” مهندسة ” لمضاعفات خطيرة؛ إثر عملية تكميم جديدة أجرتها قبل أسابيع في مستشفى خاص بمحافظة الطائف لدى أحد الأطباء.

وعن ذلك، قال والد المريضة: ” تبيَّن وجود خُرَّاج وتسرب في المعدة، وتم التقدُّم بشكوى لصحة الطائف لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المستشفى والطبيب ” .

فيما أبان المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن لجنة طبية أنهت تحقيقاتها سابقًا بشأن حالة خضعت لعملية تكميم في أحد مستشفيات القطاع الخاص.

حيث وصلت الحالة إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ إثر مضاعفات بعد عملية جراحية مخالفة؛ وفقًا لما لما جاء بـ ” عكاظ ” .

فيما تدخل فريق طبي مُتخصص لإنقاذ حياة المريضة، وأوصت لجنة تحقيق أولية بإحالة ملف القضية للهيئة الطبية الشرعية.