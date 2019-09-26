مقتل ممرضة على يد زوجها في أحد المسارحة

تركي السالم(صدى):

شهدت أحد المسارحة، في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الخميس، جريمة قتل مروعة ضحيتها سيدة تعمل ممرضة، على يد زوجها.

وطعن الجاني زوجته حتى أرداها قتيلة، وبعد تنفيذ جريمته تواصل مع شقيقها، وأخبره بفعلته.

وأوضحت مصادر أنه أثناء خروج الجاني من منزله، اصطدم بالسيارة بإحدى البنايات المهجورة ليلقى مصيره على الفور.

ولم تصدر أي جهة رسمية ملابسات الواقعة حتى الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل فور صدورها.