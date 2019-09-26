بالفيديو..بطارية جوال تشعل سيارة بآل السني في أضم

حامد العمري(صدى):

تسبب انفجار بطارية متنقلة لشحن الهاتف الجوال ظهر أمس الأربعاء ، في حريق سيارة بقرية آل السني جنوب غربي محافظة أضم ، وفور تلقي البلاغ تم انتقال الفرق اللازمة للموقع ، وقد باشرت فرق الدفاع المدني الحادث الذي لم يسفر عن أية إصابات بشرية.

واشتعلت النيران بداخل سيارة من نوع تويوتا كامري ، بمواقف سيارات مدرسة سعيد بن زيد المتوسطة والثانوية بقرية آل السني ، واتضح من خلال المعاينة أن سببه يعود إلى انفجار بطارية متنقلة لشحن الجوال .

هذا وقد حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين؛ بضرورة عدم استخدام الشواحن والبطاريات والتوصيلات رديئة الصنع ، وكذلك تركها معرضة لأشعة الشمس المباشرة ، وتمنت السلامة للجميع .