ملعب جامعة الملك سعود الأقرب لاستضافة مباراة السوبر الإيطالي

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير عن احتمالية استضافة ملعب جامعة الملك سعود لمباراة السوبر الإيطالي، بين يوفنتوس ولاتسيو، على أن تكون ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكان لويجي دي سيريفو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، قد أوضح في شهر يوليو الماضي، أن المملكة ستستضيف مباراة السوبر الإيطالي للموسم الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في 22 أو 23 من شهر ديسمبر المقبل.

وكان ملعب الجوهرة قد استضاف النسخة الماضية من السوبر الإيطالي في يناير الماضي.