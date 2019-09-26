حبس معلمة 3 سنوات لتزوير شهادتها

خالد الظفيري(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات بالكويت، حكما بحبس معلمة كويتية، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، لتزويرها شهادة الماجستير من جامعة المنصورة في مصر.

وكانت المعلمة قد قدمت طلبا إلى وزارة التعليم العالي لاعتماد شهادة الماجستير في علم النفس التي حصلت عليها من مصر.

وبالتدقيق على الشهادة، تبيّن أنها مزوّرة، وتمت إحالة المتهمة إلى النيابة العامة التي أقرت أنها تراسلت مع الجامعة.

وتبين أن المتهمة لم تغادر الكويت إلى مصر خلال تاريخ دراستها حسب ما هو مدون في تاريخ شهادة الماجستير.