النظام الجديد ينهي إفلاس شركة متعثرة من 195 مليون ريال

نايف السالم(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف التجارية في مكة المكرمة مقترحا للتسوية الوقائية، تقدمت به إحدى الشركات المتعثرة وفق نظام الإفلاس الجديد.

وكانت شركة مقاولات قد تقدمت إلى المحكمة التجارية بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية وفق نظام الإفلاس، إثر تعرضها لتعثرات مالية نتيجة مطالبات في مواجهة بنوك وشراكات تمويل وموردين بأكثر من 195 مليون ريال وبلغ عدد دائنيها 25 دائنا.

وأصدرت المحكمة حكما بالمصادقة على مقترح التسوية الوقائية المتضمن تسوية وجدولة الديون لفترة تزيد على 6 سنوات.