مواجهات نارية في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين

نواف السالم(صدى):

أجريت أمس الأربعاء، قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية، حيث من المقرر أن يتواجه تشيلسي ومانشستر يونايتد، فيما سيلتقي ليفربول مع آرسنال، وسيواجه حامل اللقب مانشستر سيتي نظيره فريق ساوثهامبتون.

وفيما يلي نتائج القرعة بالكامل:

ليفربول X أرسنال

تشيلسي X مانشستر يونايتد

أستون فيلا X ولفرهامبتون

مانشستر سيتي X ساوثامبتون

إيفرتون X واتفورد

برتون X ليستر سيتي

كروالي X كولشيستر يونايتد

أوكسفورد X سندرلاند

يذكر أن تشيلسي حقق فوزًا عريضًا على جرمسبي تاون 7-1، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وبلغ ليفربول ثمن نهائي المسابقة بفوزه على مضيفه إم كي دونز 2-0.