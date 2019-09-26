اليوم..«وُلد ملكًا» في صالات سينما المملكة ودول الخليج

أميرة خالد(صدى):

تستعد صالات السينما في المملكة، ودول الخليج العربي، اليوم الخميس، إلى عرض الفيلم العالمي «وُلد ملكًا».

وستعرض شركة فوكس سينما، وهي المشغل الأكبر لدور السينما في الشرق الأوسط، الفيلم في صالاتها في المملكة، إضافة إلى توزيع الفيلم بالتعاون مع شركات السينما الأخرى في السعودية ودول الخليج العربي.

الفيلم من إنتاج «أندريس فيسنتي غوميز» الفائز بجائزة الأوسكار، وميزانيته 19 مليون يورو.

ويرتكز الفيلم على وقائع حقيقية من حياة الملك فيصل وإصلاحاته الكبيرة، وإلغاءه العبودية، وابتكار نظام قانوني عصري وتعزيزه اقتصاد المملكة.