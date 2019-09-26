للمرة الثانية..لقاء مرتقب لولي العهد عبر شبكة CBS

حمود العنزي(صدى):

يحل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله-، ضيفا على برنامج 60 دقيقة عبر شبكة CBS الأمريكية.

وأجريت المقابلة مع سمو ولي العهد في جدة الثلاثاء الماضي، ومن المقرر بث الحلقة يوم الأحد المقبل يوم الإثنين الساعة 02:30 صباحا بتوقيت المملكة.

ويتضمن الحوار مختلف الموضوعات الهامة أبرزها الأحداث في المنطقة خصوصا بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت منشأتي أرامكو، وكذلك أهم المستجدات في رؤية المملكة 2030، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة.