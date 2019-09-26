الحكم بالسجن على متشبه بالنساء دخل صالونًا نسائيًا

خالد الظفيري(صدى):

قضت محكمة الاستئناف في الكويت، أمس، بحبس مواطن مثلي الجنس، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، لدخوله صالوناً نسائياً وقيامه بهتك عرض النساء الموجودات فيه وتقبيله مالكته.

وكان المتهم قد تشبه بالنساء وغيّر من هيئته بتكبير صدره وأجزاء من جسده، متوجها إلى صالون نسائي حاملا حقيبة ويرتدي ملابس نسائية.

وما إن دخل الصالون حتى توجه إلى مالكة الصالون وقبّلها ثم كشف على بقية النساء الموجودات في الصالون لأغراض مختلفة، إلا أن إحداهن اشتبهت فيه وتوجهت إلى صاحبة الصالون وأبلغتها بأن الزبونة ما هي إلا رجل وطلبت منها التأكد.

وطلبت صاحبة الصالون على سبيل المزاح من المتشبه إثبات أنه فتاة، لكنه لم يتقبل الأمر، وصرخ بصوت خشن أمام النساء، وعلى الفور قامت الزبونة بالاتصال على رجال الأمن.