المطلق يجيز ارتداء «الباروكة» وقص شعر المرأة بشروط

عادل الحربي(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المطلق، أن لبس الباروكة ليس من الوصل المحرم.

وأفتى المطلق خلال برنامج «فتاوى» ردًا على سؤاله حول حكم لبس المرأة الباروكة في المناسبات وهي من الشعر المستعار، بجواز لبس المرأة للباروكة وجواز أن تقص شعر رأسها بشرط عدم التشبه بالولد وبالنساء الفاسقات.

وقال: «أنا عندي يجوز لأن الباروكة ليس فيها وصل ولأن الله جميل يحب الجمال، وهذه المرأة لديها شعر خفيف على رأسها وذلك مثل بعض النساء اللاتي يعانين من تساقط الشعر أو لديهن شعورا قصيرة جدا فلتلبس هذه وتتجمل».