موقف راكيتيتش من اللعب في قطر

ماجد محمد(صدى):

ترددت أنباء في الأيام القليلة الماضية حول انتقال إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة إلى دوري نجوم قطر.

ومن جانبه أكد راكيتيتش أنه لاينوي اللعب في قطر، وأن الوقت طويلا أمامه للعب في أوروبا.

وكان راكيتيتش قد اقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة تبادلية مع نيمار لكنها فشلت في اللحظات الأخيرة في ظل رغبته بالبقاء في النادي الكتالوني.

وتهتم العديد من الأندية القطرية بالحصول على خدمات اللاعب الكرواتي الدولي خاصة وأن فترة الانتقالات في دوري نجوم قطر تنتهي بنهاية الشهر الحالي.