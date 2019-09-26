مقطع «آه يا حبيبي» بمستشفى يثير الجدل..وصحة جدة تعلق

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، شخصًا يغني أغنية «آه يا حبيبي» داخل مستشفى، قيل أنها مستشفى حكومي في جدة.

وظهرت الممرضات يصفقن له، وسط ذهول المراجعين، ما أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبه أكدت صحة جدة أن المقطع المتداول ليس بمستشفى حكومي كما يُتداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، بل داخل مقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى إطلاقًا.