الأجهزة معطلة في كلية الحاسب الآلي.. جامعة جازان ترد

تركي السالم(صدى):

ردّت جامعة جازان، على شكاوى البعض من كلية الحاسب الآلي، مؤكدين أن أجهزة الحاسب الآلي فيها معطلة.

و قال المتحدث باسم جامعة جازان موسى محرق: « تهديكم الجامعة أطيب تحياتها وتود التأكيد أن المعامل بكلية الحاسب وتقنية المعلومات تعمل بكفاءة تتجاوز الـ ٩٠ ٪، كما أن المعامل بشطر الطلاب جديدة، وتعمل الجامعة على تأمين تراخيص لبعض البرمجيات ».

وتابع: « إلى جانب أن عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات وهي الجهة المختصة بصيانة المعامل لم تتلق أي طلب لصيانتها ».