ترامب: دبروا الأمر لعزلي.. الناس يضحكون علينا

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، على دعمه لإجراء تحقيق شفاف، بشأن المعلومات التي تم نشرها ضد نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي أقامه في البيت الأبيض، إن « جو بايدن مارس تهديدا سياسيا كبيرا على الرئيس الأوكراني، لإغلاق التحقيقات في تلك القضية ».

وأضاف: « أطالب الديمقراطيين بتوخي الشفافية، فنحن ملتزمون بحرية نقل المعلومات والشفافية في قضية بايدن وابنه »، متابعًا: « جو بايدن حصل على ملايين الدولارات من الصين وأوكرانيا، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، كما أن الرئيس الأوكراني نفى تعرضه لأي ضغط مني ».

وأكمل: « الصحافة لا تغطي ما أقوم به بشفافية، فالولايات المتحدة هي الأقوى اقتصاديا في العالم، ونحن في موقع ممتاز».

وتسائل: «لماذا يركزون فقط على تلك المكالمة، بينما أن أجري العديد من المكالمات، لأن الديمقراطيين يرغبون في أن يشيع الانقسام في دولتنا ».

واستطرد: « حملة مطاردة الساحرات تلك، تحاول أن تشوش على الإنجازات التي نحققها في الولايات المتحدة الأمريكية، فرئيس أوكرانيا يريد محاربة الفساد، ونحن نريد أن نساعده فقط في تلك الحملة ».

وتابع: « أعلم أن الشعب الأمريكي يدعمني ويؤيدني، فدعونا ندع الناس يختارون مرشحهم بحرية ولا تجعلوا تلك الحملات هي سلاحكم الوحيد ».

وأردف:« من الغريب أن نسمع أعضاء مجلس النواب والشيوخ يتهموني بأمور وانتهاكات وفساد يرتكبونهم هم ».

وأكد أن الديمقراطيون والصحافة دبروا الأمر برمته لعزله، متابعًا: «الناس في الخارج يضحكون على هذا الغباء الذي يحدث عندنا ».