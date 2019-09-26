إجراءات العزل تضع ترامب والديمقراطيين في مأزق.. من سينتصر؟

واشنطن(صدى):

تعيش أمريكا أجواءًا غير مستقرة منذ أن أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء.

وقد تضع إجراءات العزل كلا من ترامب والديمقراطيين أنفسهم في مخاطرة كبيرة.

وفي هذا الصدد أشار محللون سياسيون إلى أن القرار يعتبر مخاطرة كبيرة قد يدفع ثمنه مجلس النواب.

وقال كريستوفر أرترتون الأستاذ في جامعة جورج واشنطن : قد تكون لترامب قاعدة وفية جدًا وصلبة، لكنها تبقى محدودة، ولم يتمكن ترامب من تعزيزها منذ وصوله الى البيت الأبيض. وهو أصلا فاز العام 2016 بفارق بسيط لم يتجاوز عشرات آلاف الأصوات.

ويرى الباحث جون هوداك في مركز بروكينغز للتحليل، أن على ترامب أن يخشى بالفعل إجراء العزل الذي يستهدفه.

وتابع هوداك:من الصعب جدًا أن نفهم كيف يعتقد أنه قد يستفيد من هذا الإجراء.

وأضاف جون هوداك: في حال اقتنع الناخبون الوسطيون بأن هذا التحقيق ليس سوى مهزلة سياسية، سيدفع عندها الديمقراطيون الثمن“ خلال الانتخابات المقبلة.

واستكمل: المعركة فتحت ولن يكون هناك سوى فائز واحد في النهاية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ بأكثريته الجمهورية لن يتخلى – على الأرجح- عن ترامب، فإنه سيتمكن من القول قبيل الانتخابات الرئاسية بأنه قد ربح حرب العزل التي شنت عليه.

وقال لاري ساباتو المحلل في جامعة فيرجينيا، إن طريق العزل تحمل مجازفات كثيرة.

ويفضل الديمقراطيون الاستعجال في إجراء العزل لكيلا يسيطر على الحملة الرئاسية، لكن من المرجح ألا تنتهي التحقيقات التي ستجريها اللجان البرلمانية بشأن العزل قبل مطلع العام 2020 على أقرب تقدير.

وأكد المحللون على أن الكلمة الأخيرة ستكون لدى الناخبين المعتدلين.