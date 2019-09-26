بنك الرياض يعلن عن 4 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن بنك الرياض توفر 4 وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، حديثي التخرج، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي موارد بشرية)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً، وإجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

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