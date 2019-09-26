أول فيديو لإمام المسجد النبوي بعد دخوله المستشفى

نايف السالم(صدى):

ظهر الشيخ الدكتور علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، في مقطع فيديو، بعد الوعكة الصحية التي تعرَّض لها.

وطمأن الشيخ الحذيفي، الجميع على صحته بعد دخوله المستشفى يوم الأحد الماضي.

يشار إلى أن الحذيفي ولد في عام 1947 في قرية القرن المستقيم ببلد العوامر جنوب مكة المكرمة.

وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، ثم تولى الإمامة والخطابة لفترات في مسجد قباء بالمدينة المنورة.

وعُين إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام 1979، ومن ثم إمامًا إلى المسجد الحرام في 1981، ثم أعيد إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام التالي حتى اليوم.