بأدوات بدائية طالب بمركز ربوع العين بأضم يبدع في تصميم لقصر المصمك
تتسم تعابير الأطفال وتصرفاتهم بالصدق الصادر عن براءة طفولتهم، وحيوية ما بداخلهم، وعندما يتناول الطفل موضوعاً فإنه يتوشح بالصدق ويتزين بالعفوية ، ويتلألأ بريقه بالعاطفة الطاهرة.
وفي اليوم الوطني تتعدد مواهب الأطفال في التعبير عن حب هذا الوطن كغيرهم من محبيه ، بالرسم أو المنحوتات وغيرها من الاحتفالات .
والطالب خالد بن محمد بن عجلان الغموي المتعاني، أحد طلاب الصف الأول المتوسط ، بمتوسطة الفهد بمركز ربوع العين التابع لمحافظة أضم ، أبى إلا أن يشارك في الذكرى التاسعة والثمانون لليوم الوطني ، بعمل مجسم لقصر المصمك بالورق المقوى ، والذي يعد المعلم السياحي والتراثي ؛ الأبرز في العاصمة الرياض .
وقد ذكر والده محمد الغموي «لصدى» : أن ابنه وبمساعدة والدته قد أنشأ هذا العمل الرائع بأدوات بدائية ، بالورق والغراء ، كما ذكر أن ابنه ورغم صغر سنه كذلك يهوى الرسم بالإضافة إلى النحت .
وأردف «المتعاني» أنه يتمنى جهة تتبنى أعمال ابنه ، وتوفر له الأدوات اللازمة لصقل موهبته وتنميتها ، خصوصاً أن ابنه يمتلك اتقاناً مبهراً وحساً عالياً في أعماله .
وختم حديثه «المتعاني» بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين ، ولولي عهده ، وللشعب كافة أن ينعموا بالأمن والإيمان ، وأن تعود هذه المناسبة العظيمة وبلادنا دائماً في تقدم وازدهار .
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