بأدوات بدائية طالب بمركز ربوع العين بأضم يبدع في تصميم لقصر المصمك

حامد العمري(صدى):

تتسم تعابير الأطفال وتصرفاتهم بالصدق الصادر عن براءة طفولتهم، وحيوية ما بداخلهم، وعندما يتناول الطفل موضوعاً فإنه يتوشح بالصدق ويتزين بالعفوية ، ويتلألأ بريقه بالعاطفة الطاهرة.

وفي اليوم الوطني تتعدد مواهب الأطفال في التعبير عن حب هذا الوطن كغيرهم من محبيه ، بالرسم أو المنحوتات وغيرها من الاحتفالات .

والطالب خالد بن محمد بن عجلان الغموي المتعاني، أحد طلاب الصف الأول المتوسط ، بمتوسطة الفهد بمركز ربوع العين التابع لمحافظة أضم ، أبى إلا أن يشارك في الذكرى التاسعة والثمانون لليوم الوطني ، بعمل مجسم لقصر المصمك بالورق المقوى ، والذي يعد المعلم السياحي والتراثي ؛ الأبرز في العاصمة الرياض .

وقد ذكر والده محمد الغموي «لصدى» : أن ابنه وبمساعدة والدته قد أنشأ هذا العمل الرائع بأدوات بدائية ، بالورق والغراء ، كما ذكر أن ابنه ورغم صغر سنه كذلك يهوى الرسم بالإضافة إلى النحت .

وأردف «المتعاني» أنه يتمنى جهة تتبنى أعمال ابنه ، وتوفر له الأدوات اللازمة لصقل موهبته وتنميتها ، خصوصاً أن ابنه يمتلك اتقاناً مبهراً وحساً عالياً في أعماله .

وختم حديثه «المتعاني» بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين ، ولولي عهده ، وللشعب كافة أن ينعموا بالأمن والإيمان ، وأن تعود هذه المناسبة العظيمة وبلادنا دائماً في تقدم وازدهار .