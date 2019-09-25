صفاء سلطان: فعلت أشياء في زواجي ندمت عليها

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة الأردنية صفاء سلطان أنها تشعر بالندم لإخفاء حقيقة زواجها، مشيرًا إلى أن الأمر لم يكن يستحق أن يكون في السر؛ لطالما كانت لا تفعل شي خطأ.

وقالت صفاء في تصريحات تلفزيونية: زواجي بالسر دائما بقول ياريتني ما عملت هذه الخطوة لأنه أثر علي شخصيا وكنت أحس إن أنا مو أنا.

ولفتت إلى أن الزواج السري جعلها تفعل أشياء لم ترغب في فعلها، مضيفة : لأن أنا حدا كتير حقيقي ما عندي شيء مخبياه.. ولو حبيت حبيت من قلبي ولو كرهت كرهت من قلبي.. لأني أنا من الأشخاص الواضحين وكتاب مفتوح للجميع.

وتابعت: الزواج السري أخذ مني كتير أشياء واتغيرت وعملت أشياء ما بحب أعملها متل إني أتخبى مع إني مو عامله شي غلط.

وعن صفة تجذبها في الرجل، فهي أن يكون قادرًا على خطف قلبها، مضيفةً أنها ستكون حريصة في المرة القادمة أن تحكم عقلها وقلبها في نفس الوقت لكي يكون اختيارها صائبًا.

وأكدت أنها ستعتزل الفن في حالة واحدة فقط وهي عندما تشعر أنها استنفدت كل طاقتها.