جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول (KAUST) عن وظيفة تقنية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير، للعمل بمسمى (مسؤول نظم الحاسب الآلي Computer System Administrator).

وأشترطت درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

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