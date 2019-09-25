محافظ المجاردة يزور مستشفى المجاردة العام

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن الجولات الميدانية والزيارات المفاجأة التي يقوم بها محافظ المجاردة للمراكز والادارت الحكومية قام محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح مساء اليوم الأربعاء .

بزيارة مستشفى المجاردة العام حيث قام بجولة على أقسام المستشفى والالتقاء بالأطباء والممرضين والمراجعين والاطلاع على سير العمل عن قرب والاستماع لاحتياجات المواطنين وقد بدأ جولته من قسم الطوارئ وقد لاحظ سعادته زيادة عدد المراجعين مما يسبب بعض التكدس والتأخير وقد استمع من المراجعين ووعدهم بمناقشة ذلك مع المسؤلين ووضع الحلول المناسبة بإذن الله ومن ثم انتقل إلى أقسام التنويم والعناية المركزة وزار بعض المرضى واستمع لهم وفي ختام الزيارة ذكر محافظ المجاردة أن هذه الزيارات الدورية بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تطمح لتقديم الخدمة للمواطن والمقيم على الوجه المطلوب لاسيما في مجال الصحة الذي يعد من أهم المجالات التي أولتها قيادتنا الرشيدة بالغ الاهتمام.

وقد ناقش مع المدير المناوب ما لمسه من احتياجات وملاحظات للمواطنين حيث ذكر سعادته أنه يمثل صوت المواطن أمام الإدارات الحكومية وسيظل يتابع تلك المطالبات والملاحظات بنفسه حتى يتأكد من تحقيقها على الوجه المطلوب وتلاشي جميع السلبيات وطلب من جميع العاملين بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى متمنياً لهم التوفيق .