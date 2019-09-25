تحذير من « الأمن السيبراني » بشأن بعض الثغرات في « مايكروسوفت »

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا بشأن تحديثات مايكروسوفت؛ لمعالجة عدد من الثغرات في «ويندوز ديفيندر»، الخاص بمتصفح إنترنت إكسبلورر 9 و10 و11.

وأوضحت أن الإجراءات الوقائية من التحديثات، هي تحديث تلك المنتجات، والاطلاع على كافة التفاصيل وعلى طريقة التحديث من خلال الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت.

وأكدت أن المهاجم يمكنه استغلال الثغرات وتنفيذ عدد من التهديدات؛ منها تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد واكتساب صلاحية المستخدم.