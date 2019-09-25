1500 وردة تقدمها بلدية النماص للمواطنين والمقمين فرحة بيوم الوطن

محمد بن طحيطح(صدى):

قامت بلدية محافظة النماص صباح امس بتوزيع 1500 وردة على المواطنين وطلاب المدارس والمقيمين وذلك تعبيراً على الفرحة بهذا اليوم هذا وقد عبر رئيس البلدية المهندس سلمان الفيفي عن بالغ سعادته بهذه الاحتفالية ومانلمسه في هذا الوطن بفضل الله من نعمة وأمان تحت القيادة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وبتوجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وسعادة أمين منطقة عسير وأختتم حديثه أننا نعيش هذه الأيام بحمد الله نقلة نوعية في كافة المجالات التنموية ونمو أقتصادي واعد هذا وقد شاركت الادارات الحكوميه في برامج الاحتفاليه كما قامت البلدية بتزين الشوارع والمداخل والساحات بالشعارات والعبارات التعبرية التي تعبر عن المشاعر الفياضة وفرحة بالوطن في يوم الوطن.