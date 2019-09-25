الجبير: لولا حرفية أرامكو لوصل البرميل إلى 150 دولارًا

علي القحطاني(صدى):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن المملكة بدأت عملية إصلاح هائلة ضمن رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وأكد الجبير، أن إيران تنشر الفوضى في المنطقة عبر الميليشيات وبتاريخ طويل من الاغتيالات، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا يحقق باعتداء أرامكو ونحن على ثقة بأن الأسلحة إيرانية.

وأشار إلى أن الدستور الإيراني يتضمن مبدأ تصدير الثورة وأن إيران دولة خارجة عن القانون الدولي، متابعًا ان المشكلة أنه خلال السنوات الماضية تم تبني موقف مهادن لإيران.

وأفاد بأن لإيران تاريخ اغتيالات وتفجيرات من بينها تفجير الخبر في السعودية، ومن الغريب أن تكون إيران الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تستهدفها القاعدة.

وأضاف: « الواقع يشير إلى أن إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب » ، مؤكدًا أننا ننظر في خيارات سياسية واقتصادية وعسكرية ضد إيران لكن بعد انتهاء التحقيقات.

وتابع: « هذا النظام يجب أن يتغير لمصلحة الإيرانيين قبل أي أحد آخر »، مضيفًا: « نحتاج لحزمة شاملة لضمان تصرف إيران كدولة طبيعية تحترم القانون الدولي ».

وأكد أننا لم نر أي مشروع تنموي من إيران في اليمن أو غيره بعد استفادتها من الاتفاق النووي، موضحًا ان إيران تنشط في إفريقيا عبر غسل الأموال وتهريب المخدرات ودعم حزب الله في لبنان.

وقال: « إيران دفعت حزب الله إلى إنشاء خلية العبدلي في الكويت بغرض التفجير وهز الاستقرار » ، متسائلًا: كيف يمكن التفاوض مع جهة تحاول دوما استهدافك مثل إيران؟.

ولفت إلى أن إيران لم تكن صادقة في ضماناتها بعدم رسو الناقلة أدريان داريا في سوريا، كما أنها تريد من دول المنطقة خفض ترسانتها الدفاعية لاستهدافها لاحقا.

وأشار إلى أنه يجب لمواجهة إيران في اليمن، التوصل لموقف دولي أكثر حزما ودعم التحالف بدل انتقاده.

وأفاد بأنه « لولا حرفية شركة أرامكو وريادتها العالمية لكان وصل برميل النفط إلى 150 دولارا ».