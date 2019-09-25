ظهور نادر لابن الأمير هاري وميغان

لندن(صدى):

التقى الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وزوجته ميغان ماركل، اليوم (الأربعاء)، كبير الأساقفة والناشط في مجال مكافحة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ديزموند توتو.

وجاء ذلك بصحبة ابنهما آرتشي (4 أشهر)، الذي يظهر لأول مرة أمام وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا.

ولفت الطفل آرتشي الأنظار خلال اللقاء، وظهرت ميغان وهي تحمل آرتشي في أثناء توجههما إلى توتو، الذي استقبلهما هو وابنته لياه.