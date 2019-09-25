شاهد.. تفجير عشرات من كهوف الدعارة في بلد عربي

مليكة فؤاد(صدى):

هدمت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، عشرات الكهوف المتواجدة بمنطقة زليلك ضواحي مدينة فاس والتي يتم استغلالها كأوكار للدعارة.

وقالت مواقع محلية إنه قبل عملية الهدم شنت الجهات المعنية حمالات تمشيطية مكنت من توقيف بعض الأشخاص من طرف عناصر الدرك الملكي، بالإضافة إلى إشعار ساكني المنطقة بعملية تفجير الكهوف.

وأعدت السلطات خطة عملية ميدانية قبيل الشروع في هدم الكهوف عن طريق تفجيرها.