عملية سطو على منتجع بالطائف.. والشرطة تباشر

عبد العزيز القثامي(صدى):

تبحث الجهات الأمنية في الطائف، عن لصين قاما بسطو على أحد المنتجعات المعروفة في المحافظة.

ورصدت كاميرات المراقبة، اللصيّن أثناء قيامها بكسر الباب والدخول والعبث داخل المنتجع، ومن ثم سرقة علبة ذهب تم التحفظ عليها من قِبل إدارة المنتجع، وتعود ملكيتها لإحدى الزبونات.

كما كشفت الكاميران، أنهما كانا يحملان أسلحة بيضاء « سكين وعتلة حديدية » وعبثا داخل المكتب وتحديدًا بالأدرج والدواليب والأوراق والملفات، حتى عثروا على العلبة وبها مجوهرات وذهب.

من جانبها، قامت الشرطة ممثلةً في الأدلة الجنائية موقع الحالة، برفع البصمات، واطلعت على تسجيل الكاميرات حيث ظهر وجه أحد الجناة واضحًا، وتبحث عنه.