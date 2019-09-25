« يوتيوب » يضع نظامًا جديدًا لتوثيق قنواته والحد من المخالفين

واشنطن(صدى):

يستعد موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” ، لتغيير نظام توثيق هوية مستخدمي قنواته في الفترة المقبلة، على أن يتم تنفيذ التغيرات الجديدة بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك بعد الإنتقادات الكبيرة التي وجهت للموقع بسبب المحتوى الذي يتم نشره من خلاله، ليحرص الموقع على توثيق هوية المشتركين الذين يزيد عدد المتابعين لهم إلى 100 ألف متابع.

كما أعلن الموقع أنه سيتم تغيير شكل شارة القناة الموثقة، حيث ستظهر خلفية رمادية اللون خلف اسم صاحب الحساب، بالإضافة لاستخدام نغمة موثيقية لتحديد القنوات الموثقة.

وأشار الموقع إلى أنه لن يتم إلغاء توثيق القنوات التي سبق توثيقها في القواعد القديمة، وذلك بعد الغضب الكبير الذي أصاب الملايين في التعديلات الماضية بعد اختفاء علامة التوثيق الخاصة بهم.

وأكد الموقع عبر ” تويتر “: ” إذا وصلتكم رسالة بريد إلكتروني بأن قناتكم لم تعد موثقة فإن هذا يعتبر إخطار مسبق يمكنكم الاعتراض عليه من خلال الموقع “.