بالتزامن مع غرامة الانضباط.. النصر يواصل استعداداته للأهلي (صور)

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمباراة الفريق مساء الجمعة أمام الأهلي.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور المشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي، فيما التقى مدرب الفريق فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجری حول الملعب، كما قسّم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات تكتيكية متنوعة.

واختتم المدرب تدريبات اليوم بمناورة أجريت على منتصف الملعب.

ويلتقي النصر الأهلي في جدة، يوم الجمعة القادمة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد أداء النصر تراجعًا خلال الجولات الماضية، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة من الحزم، في الجولة السابقة، جعلته يتراجع إلى المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وكذلك تعادل أمام الشباب.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 7 نقاط أيضًا، وبفارق الأهداف عن النصر حامل اللقب.