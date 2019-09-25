بالصور.. مدارس إدارة تعليم صبيا تحتفي بيوم الوطن التاسع والثمانين

عبدالله المالكي(صدى):

ضمن احتفاء وزارة التعليم بذكرى توحيد الوطن الغالي على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه؛ وترسيخا للاعتزاز بالدين، والانتماء للوطن؛ وتذكيرا بنعم الله عز وجل علينا؛ احتفت كافة مدارس محافظة صبيا للبنين والبنات، والبالغ عددها أكثر من 1300مدرسة صباح اليوم بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

وشملت برامج الاحتفاء تقديم العديد من العروض الفنية، والرياضية، والمعارض الوطنية والمسرحيات، والأناشيد، والأوبريتات، والقصائد الشعرية المعبرة، والمقالات الصحفية، واللوحات الجدارية، ومسابقات الرسم والتلوين، وكذا المشاركات الإذاعية في طابور الصباح.

ومتابعةً لذلك؛ قام مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، ومساعدوه، بزيارات ميدانية للمدارس؛ لمشاركة الطلابهم أفراحهم واحتفالاتهم بهذه المناسبة، كما قاموا بتوزيع الهدايا؛ ابتهاجاً بيوم الوطن.

وثمّن ” الحازمي ” جهود مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها في الاحتفاء النوعي باليوم الوطني التاسع والثمانين، التي تجاوزت الأساليب التقليدية، إلى التعبير عن حالة الفرح بذكرى الوطن، واعتماد أساليب وفعاليات متنوعة، شاملة لمناحي الحياة المختلفة؛ بما يسهم في حماية وحصانة أجيالنا، وإعدادهم على أسس تربوية ووطنية قوية.

من جهة أخرى أكملت إدارة تعليم صبيا كافة استعداداتها للحفل الكبير الذي سيقام برعاية نائب أمير منطقة جازان، صباح يوم الخميس على مسرح الإدارة؛ لإبراز حب الوطن الغالي؛ والتعريف بمنجزاته التنموية، والنهضوية الشاملة التي تعيشها بلادنا الغالية في هذا العهد السعودي الزاهر الزاخر بالعطاء والنماء، بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله.

وسيشمل الحفل العديد من الفعاليات والفقرات يتضمن أوبريت ” ملحمة ضوء ” وحديث القيادات، وحديث الميدان، ورسالتين من ابن الشهيد، ومن أبناء الحد الجنوبي، وملك وسيرة، ووطن الشموخ، وغيرها الكثير من المفاجآت.