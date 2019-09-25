روضة ترفض قبول طفلة لأنها من ذوي الإعاقة وستُخيف الأطفال!

موسكو(صدى):

تعرّضت طفلة روسية، إلى العنصرية من قبل موظفي روضة، إذ رفضوا دخولها الروضة لأن «جمجمتها» ستُخيف الأطفال، وفقًا لقولهم.

وأكد موظفو الروضة للوالدين، أنهما سينتظرا حتى تخضع الطفلة لعملية جراحية لتغيير مظهرها قبل أن يتم قبولها، إذ أنها تعاني من إعاقة.

ولا يُعرف بالتحديد ما هي حالة الطفلة صوفيا، لكنها تمتلك جمجمة وجبهة واسعتين وأصابع متشابكة، لذا تقرر أن تخضع لعملية جراحية، لكنها ظلّت تتأجل بشكل متكرر.

وأصبحت حالة صوفيا، قضية رأي عام في روسيا إلا أن الروضة رفضت تغيير رأيها، فيما تحقق السلطات المحلية الآن في رفض الروضة قبول صوفيا.